Сестра Ким Чен Ына: Сеул должен предотвратить вторжение БПЛА на территорию КНДР

Руководство Южной Кореи должно принять меры, чтобы предотвратить посягательство на суверенитет Северной Кореи. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера страны Ким Чен Ына, передает местное агентство ЦТАК.
При этом она назвала обнадеживающим моментом и относительно разумным решением тот факт, что после инцидента с залетом на территорию КНДР беспилотника Южной Кореи министр страны Чон Дон Ён официально выразил сожаление по поводу инцидента.
Тем не менее, Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньяну неважно, кто стоит за этой провокацией — организация или частное лицо.
«Вторжение было совершено беспилотником, стартовавшим именно с территории Республики Корея», — отметила она, предупредив, что в случае повторения атаки ответ Пхеньяна будет превышать симметричный ответ.
Напомним, в начале января южнокорейский беспилотник нарушил воздушное пространство КНДР. Пхеньян пригрозил Сеулу ответными мерами. По данным журналистов, КНДР остро отреагировала на запуск дрона 4 января. Утверждается, что Пхеньян назвал Сеул враждебно настроенным врагом.