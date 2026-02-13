Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра Ким Чен Ына: Сеул должен предотвратить вторжение БПЛА на территорию КНДР

Пхеньян резко высказался о запущенном с территории Южной Кореи беспилотнике.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Южной Кореи должно принять меры, чтобы предотвратить посягательство на суверенитет Северной Кореи. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера страны Ким Чен Ына, передает местное агентство ЦТАК.

При этом она назвала обнадеживающим моментом и относительно разумным решением тот факт, что после инцидента с залетом на территорию КНДР беспилотника Южной Кореи министр страны Чон Дон Ён официально выразил сожаление по поводу инцидента.

Тем не менее, Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньяну неважно, кто стоит за этой провокацией — организация или частное лицо.

«Вторжение было совершено беспилотником, стартовавшим именно с территории Республики Корея», — отметила она, предупредив, что в случае повторения атаки ответ Пхеньяна будет превышать симметричный ответ.

Напомним, в начале января южнокорейский беспилотник нарушил воздушное пространство КНДР. Пхеньян пригрозил Сеулу ответными мерами. По данным журналистов, КНДР остро отреагировала на запуск дрона 4 января. Утверждается, что Пхеньян назвал Сеул враждебно настроенным врагом.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше