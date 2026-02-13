На Урале на полмиллиона наказали родителей, чьи дети кидали с балкона «бомбочки»

Судебные разбирательства начались еще в 2022 году. Тем летом одна из местных жительниц спокойно отдыхала на лавочке рядом с домом, когда внезапно откуда-то сверху прилетел тяжелый пакет с водой. Как только пострадавшая пришла в себя после шока, она поняла, что снаряд прилетел с девятого этажа, на балконе которого притаились юные «бомбардировщики». Женщина поднялась в квартиру и пообщалась со своими обидчиками. Оказалось, что школьники действительно решили таким способом развлечься. Осознав, что шутки неуместны, они даже извинилась перед женщиной, но история на этом не закончилась.
Боль в ноге не утихала. Дама обратилась в больницу, где диагностировали ушиб. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сославшись на несовершеннолетие подростков и отсутствие умысла.
Время шло, а самочувствие пострадавшей не улучшалось. И женщина вновь обратилась за медицинской помощью, более точное обследование показало: повреждены нервные окончания. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, потребовалась госпитализация.
Подлечившись, женщина обратилась в Верхнепышминский городской суд, где просила наказать родителей обидчиков и взыскать с каждого по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. В суде дама настаивала: законные представители школьников не только перед ней не извинились, но и пишут в соцсетях недостоверную информацию. Якобы она пытается за их счет вылечить старое заболевание.
«Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила причинно-следственную связь между травмой голени истца и развившимся заболеванием. Горсуд частично удовлетворили исковые требования. Установив степень вины каждого школьника, он взыскал с родителей главного обидчика 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, с родителей его друга-помощника — 50 тысяч рублей. Вина третьего подростка не была установлена, поэтому его семья не понесла наказания,» — уточнили в пресс-службе судов Свердловской области.
Между тем, женщина посчитала, что размер компенсации несоизмеримо занижен. И подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам учла ее доводы и изменила решение. Суд постановил назначить пострадавшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда (по 150 тысяч с каждого родителя первого обидчика), а еще 200 тысяч с родителей его друга.
При этом разбирательство продолжилось. Женщина попыталась взыскать те деньги, которые не заработала, так как длительное время находилась на больничном. Свердловский облсуд изменил решение в части отказа во взыскании утраченного заработка.
«Оценив степень вины подростков, с каждого родителя несовершеннолетнего, бросившего пакет с водой, суд взыскал по 16 671 рублю (расходы на лечение) и по 12 576 рублей (утраченный заработок). С родителей мальчика, подготовившего сам снаряд, взыскано по 11 114 рублей на лечение и по 8 834 рубля утраченного заработка», — уточнили в пресс-службе судов Свердловской области.