На Урале на полмиллиона наказали родителей, чьи дети кидали с балкона «бомбочки»

Судебные разбирательства начались еще в 2022 году. Тем летом одна из местных жительниц спокойно отдыхала на лавочке рядом с домом, когда внезапно откуда-то сверху прилетел тяжелый пакет с водой. Как только пострадавшая пришла в себя после шока, она поняла, что снаряд прилетел с девятого этажа, на балконе которого притаились юные «бомбардировщики». Женщина поднялась в квартиру и пообщалась со своими обидчиками. Оказалось, что школьники действительно решили таким способом развлечься. Осознав, что шутки неуместны, они даже извинилась перед женщиной, но история на этом не закончилась.