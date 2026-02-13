Весь берег в грациозных птицах: жителей Актау удивили тысячи лебедей на Каспийском море

«Город Актау, Каспийское море. Посмотрите, какая у нас красота. Давно к нам не прилетали лебеди, но в этом году они по-настоящему радуют жителей и гостей города. На побережье Каспия можно увидеть около тысячи белых красавцев, они расположились на воде от четвертого микрорайона до Приморского. Если раньше птицы зимовали на озере Караколь, то в этом году решили остаться на Каспийском море», — рассказала женщина.