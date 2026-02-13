У людей больше нет денег на дорогое жилье в Молдове: Эксперты с сожалением отмечают спад покупательной способности — подешевеет ли недвижимость

«Важно, чтобы конечный потребитель чувствовал себя комфортно и имел доступ к проверенной качественной информации. В этом плане приветствуется намерение правительства создать официальный реестр цен в этой области. Если вы заходите в приложение REST из Дубая, вы видите официальную цену продажи, а не ту, что указана на онлайн-платформах или в Кадастре, к которому не каждый имеет доступ, и которая чаще всего не является реальной, потому что это номинальная цена», — пояснил Роджер Гладей. Средняя цена за квадратный метр жилья в столице составляет около 1720 евро, достигая более 2000 евро в престижных районах или в центре города. В прошлом году в муниципии Кишинёв было продано чуть более 6000 квартир, что составляет почти 40% от уровня продаж, зарегистрированного в 2024 году. По сравнению с 2021 годом, когда было продано более 24 000 квартир, объём продаж снизился почти в четыре раза.