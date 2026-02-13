У людей больше нет денег на дорогое жилье в Молдове: Эксперты с сожалением отмечают спад покупательной способности — подешевеет ли недвижимость

Гости программы Consens Național на Realitatea TV заявили, что, хотя спрос на жильё остаётся выше предложения, люди больше не располагают такой же покупательной способностью, как несколько лет назад. С другой стороны, рынок нуждается в большей прозрачности, которая позволила бы более обоснованно аргументировать цены на недвижимость, пишет noi.md.
По словам председателя Союза агентств недвижимости Николая Балаура, спрос на рынке недвижимости по-прежнему существует, но он сдерживается инфляцией, которая привела к снижению доходов покупателей. «То, что происходит в развитых странах Европы, теперь касается и нас. Граждане будут выбирать один из двух вариантов: либо они возьмут ипотечный кредит, либо будут снимать квартиру. Волна подорожания затронула не только сферу недвижимости, но и другие сегменты, от энергетики до повседневного потребления, и это также повлияло на рост цен на недвижимость», — пояснил Николай Балаур. Адвокат в сфере бизнеса Роджер Гладей отмечает, что публичный доступ к ценам на жилье сделал бы рынок более прозрачным и справедливым, а также способствовал бы улучшению инвестиционного климата.
«Важно, чтобы конечный потребитель чувствовал себя комфортно и имел доступ к проверенной качественной информации. В этом плане приветствуется намерение правительства создать официальный реестр цен в этой области. Если вы заходите в приложение REST из Дубая, вы видите официальную цену продажи, а не ту, что указана на онлайн-платформах или в Кадастре, к которому не каждый имеет доступ, и которая чаще всего не является реальной, потому что это номинальная цена», — пояснил Роджер Гладей. Средняя цена за квадратный метр жилья в столице составляет около 1720 евро, достигая более 2000 евро в престижных районах или в центре города. В прошлом году в муниципии Кишинёв было продано чуть более 6000 квартир, что составляет почти 40% от уровня продаж, зарегистрированного в 2024 году. По сравнению с 2021 годом, когда было продано более 24 000 квартир, объём продаж снизился почти в четыре раза.
