«Сделаю все возможное»: Анну Карабанову назначили руководителем Благовещенского района Башкирии

Анна Карабанова стала главой Благовещенского района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии утвердили кандидатуру Анны Карабановой на должность главы администрации. Об этом она сообщила на своей личной странице в социальных сетях.

Карабанова поблагодарила депутатов за оказанное доверие и подчеркнула, что осознает всю меру ответственности.

— И со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы это доверие было оправдано, — заявила она.

По словам руководительницы муниципалитета, впереди у района сложный период: продолжается специальная военная операция, сохраняются бюджетный дефицит, санкционное давление и идеологические вызовы. Однако каждый житель, утверждает чиновница, на своем месте вносит вклад в развитие района, республики и страны.

Новый глава администрации отдельно поблагодарила всех, кто помогает участникам СВО и поддерживает их семьи. Она заявила, что поддержка военнослужащих и их близких станет не просто приоритетом, а основой всей дальнейшей работы.

В экономическом блоке Карабанова обозначила задачу не только сохранить, но и нарастить темпы развития. Особый акцент — на территории опережающего развития «Благовещенск», которая должна удержать лидирующие позиции на региональном и федеральном уровнях. Все усилия будут направлены на пополнение бюджета и привлечение средств на благоустройство.

Среди ключевых направлений также развитие среднего профессионального образования (для подготовки кадров в реальный сектор), поддержка сельских территорий и создание комфортной среды для жизни.

