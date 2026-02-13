«Сделаю все возможное»: Анну Карабанову назначили руководителем Благовещенского района Башкирии

В экономическом блоке Карабанова обозначила задачу не только сохранить, но и нарастить темпы развития. Особый акцент — на территории опережающего развития «Благовещенск», которая должна удержать лидирующие позиции на региональном и федеральном уровнях. Все усилия будут направлены на пополнение бюджета и привлечение средств на благоустройство.