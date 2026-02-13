«Сделаю все возможное»: Анну Карабанову назначили руководителем Благовещенского района Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии утвердили кандидатуру Анны Карабановой на должность главы администрации. Об этом она сообщила на своей личной странице в социальных сетях.
Карабанова поблагодарила депутатов за оказанное доверие и подчеркнула, что осознает всю меру ответственности.
— И со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы это доверие было оправдано, — заявила она.
По словам руководительницы муниципалитета, впереди у района сложный период: продолжается специальная военная операция, сохраняются бюджетный дефицит, санкционное давление и идеологические вызовы. Однако каждый житель, утверждает чиновница, на своем месте вносит вклад в развитие района, республики и страны.
Новый глава администрации отдельно поблагодарила всех, кто помогает участникам СВО и поддерживает их семьи. Она заявила, что поддержка военнослужащих и их близких станет не просто приоритетом, а основой всей дальнейшей работы.
В экономическом блоке Карабанова обозначила задачу не только сохранить, но и нарастить темпы развития. Особый акцент — на территории опережающего развития «Благовещенск», которая должна удержать лидирующие позиции на региональном и федеральном уровнях. Все усилия будут направлены на пополнение бюджета и привлечение средств на благоустройство.
Среди ключевых направлений также развитие среднего профессионального образования (для подготовки кадров в реальный сектор), поддержка сельских территорий и создание комфортной среды для жизни.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.