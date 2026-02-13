У 28-летнего жителя Владивостока забрали Lexus за 58 неоплаченных штрафов

Узнать о своих штрафах водители и пешеходы могут через сервис «Узнать о штрафах» на сайте gibdd.ru, на портале Госуслуг или лично, обратившись в любое подразделение Госавтоинспекции. Госавтоинспекция Владивостока призывает автомобилистов проверять задолженности и вовремя их гасить, чтобы не лишиться машины и не столкнуться с более жёсткими мерами.