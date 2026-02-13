У 28-летнего жителя Владивостока забрали Lexus за 58 неоплаченных штрафов

Во Владивостоке у 28-летнего водителя изъяли автомобиль Lexus и отправили его на штрафстоянку из‑за десятков неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку, мужчину, которого в полиции называют злостным неплательщиком, задержали после очередного нарушения ПДД.
Инспекторы проверили автомобилиста по базе и выяснили, что за ним числятся 58 административных штрафов, которые он так и не оплатил в установленный срок. После этого сотрудники Госавтоинспекции оформили материал по статье 20.25 КоАП РФ, которая как раз и касается неуплаты административного штрафа.
Полиция напоминает, что за просрочку оплаты уже выписанного штрафа человек рискует заплатить вдвое больше первоначальной суммы (но не меньше 1 000 рублей), получить до 15 суток административного ареста или до 50 часов обязательных работ. Кроме того, судебные приставы имеют право арестовать имущество должника, заблокировать любые регистрационные действия с его машиной и ограничить выезд за границу.
Узнать о своих штрафах водители и пешеходы могут через сервис «Узнать о штрафах» на сайте gibdd.ru, на портале Госуслуг или лично, обратившись в любое подразделение Госавтоинспекции. Госавтоинспекция Владивостока призывает автомобилистов проверять задолженности и вовремя их гасить, чтобы не лишиться машины и не столкнуться с более жёсткими мерами.