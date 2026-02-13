Ричмонд
В Центральном районе Воронежа четыре улицы останутся без воды 16 февраля

Специалисты будут менять запорную арматуру.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 16 февраля, в Центральном районе Воронежа временно ограничат подачу холодной воды. Отключение связано с заменой запорной арматуры, сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж»13 февраля.

Произойдет это с 10:00 до 14:00. Под ограничение попадут:

— улица Орджоникидзе, дома № 2−18, 1−19;

— улица 25 Октября, дома № 1−31, 2−36;

— улица Кардашова;

— улица Первомайская.

Жителям рекомендует сделать необходимый запас воды на время проведения работ.

Как ранее писал сайт vrn.kp.ru, 12 февраля без водоснабжения оставались 12 домов в Северном микрорайоне Воронежа из-за повреждения на водоводе.