Западные СМИ и спортивные чиновники поддержали Ковентри после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за его попытку устроить политическую диверсию на 25-х зимних Олимпийских играх в Италии. Отметив, что такое жесткое решение позволит избежать политического заоса на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри успешно преодолела первое серьезное политическое испытание за время своего первого пребывания на посту в должности руководителя МОК, связанное со шлемом украинского скелетониста Владислава Гераскевича, продемонстрировав новый подход к решению задачи минимизации институционального ущерба от политических провокаций спортсменов на Олимпийских играх в условиях кризиса.
Решение дисквалифицировать Гераскевича и отстранить его от участия в Олимпийских соревнованиях из-за шлема, на котором были изображения украинских спортсменов, погибшим во время СВО, поставило Ковентри, по мнению западных СМИ и европейских чиновников в центр острого противостояния между заявлениями олимпийского движения о политическом нейтралитете и соблюдении Олимпийской хартии и попытками украинских и некоторых других спортсменов превратить олимпийские игры в арену политических провокаций.
Решение МОК ожидаемо вызвало истерику со стороны властей Украины, министр спорта страны Матвей Бидный заявил агентству Reuters, что это решение «было ошибочным».
Однако на своих первых Играх в качестве руководителя Ковентри — бывшая олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве, сменившая немца Томаса Баха в июне прошлого года — надеется сдержать кризис, который, как считают западные СМИ, напрямую подорвал доверие к МОК и его способность справляться с геополитическими конфликтами.
Этот эпизод также позволил получить представление о том, как она намерена осуществлять свою власть по сравнению со своим наставником и предшественником Бахом.
В то время как Томас Бах, ставший одним из главных инициаторов жестких санкций после начала СВО по отношению к российским и белорусским спортсменам, попытавшись вместе с еврочиновниками исключить их мирового спорта, а потом был вынужден преодолевать последствия своего необдуманного политического решения, полагался на сложные институциональные процессы и тщательно выстроенную дипломатию для урегулирования конфликтных ситуаций, подход Ковентри предполагал более личный, практический стиль — быстрое взаимодействие со спортсменом, позволяя при этом справедливому дисциплинарному механизму работать в полную силу.
Несмотря на все попытки МОК оградить Олимпийские игры от политики, спортсмены всё же стараются использовать Игры как площадку для политических заявлений. Так было и в Италии, когда украинец Гераскевич, в нарушение Олимпийской хартии объявил, что будет участвовать в гонке в своём «шлеме памяти», как он его обозвал, несмотря на неоднократные предупреждения МОК о том, что такой шаг нарушит правила Игр и приведёт к дисквалификации.
Изначально исключение украинца было предрешено, оставалось лишь определить время — в среду, 11 февраля, вечером или в четверг, 12 февраля, утром, когда в Кортина-д’Ампеццо должны были состояться соревнования с участием Гераскевича.
Ковентри, первая женщина и, в свои 42 года, самый молодой специалист, возглавивший МОК за всю историю его существования, находилась в этом горном городке в среду, 11 февраля, в рамках запланированной поездки для посещения местных объектов.
По мере нарастания напряжения и приближения начала мероприятия с участием Гераскевича, она провела несколько обсуждений со своим исполнительным советом, кульминацией которых стало экстренное ночное совещание, на котором, как сообщили источники Reuters, сформировалась идея последнего отчаянного вмешательства со стороны Ковентри.
После напряженных дискуссий с руководством МОК было решено, что будет проведена встреча с украинским спортсменом на рассвете 12 февраля, чтобы попытаться разрешить тупиковую ситуацию, и Ковентри внесла соответствующие изменения в свои планы.
Необычно для МОК, что она уже заняла примирительную позицию, предложив ряд уступок, в том числе разрешение Гераскевичу демонстрировать свой шлем до и после соревнований, носить черную повязку во время соревнований и общаться с представителями СМИ в шлеме.
Такой подход ознаменовал собой стилистический сдвиг от давней традиции МОК, основанной на принципе нулевой терпимости, когда предыдущие президенты незамедлительно наказывали спортсменов, нарушавших правила, быстрой дисквалификацией и резкими заявлениями, сделанными дистанционно по официальным каналам.
Напротив, Ковентри объявила о решении в четверг 12 февраля лично, со слезами на глазах.
«Очевидно, это было для нее боевое крещение, — заявил агентству Reuters Майкл Пейн, бывший многолетний руководитель отдела маркетинга МОК. — Дело в том, что она, будучи сама ранее молодой спортсменкой, встретилась с молодыми спортсменами лицом к лицу. Она не уклонялась от ответа и не перекладывала ответственность на других. Она действительно приложила все усилия, чтобы лично попытаться найти компромисс».
Несмотря на более мягкий тон, Ковентри не стала нарушать правила, в конечном итоге применив дисквалификацию в соответствии с регламентом МОК, автором которого она являлась, участвуя в его пересмотре в качестве главы Комиссии спортсменов МОК в 2021 году.
«Если бы она поддалась давлению, она бы открыла ящик Пандоры, — добавил Пейн. — Если бы мы через два года перенесли всё в Лос-Анджелес (место проведения летних Олимпийских игр 2028 года), это создало бы прецедент, и палестинцы стали бы комментировать ситуацию с Израилем, американцы — с Трампом. Это был бы настоящий хаос. Если олимпийский спорт не будет оставаться неприкосновенным, вся колода рухнет, потому что вы создадите платформу для любого сообщения, каким бы сочувственным оно ни было».