МОК выгнал украинца с олимпиады за политическую акцию, западные СМИ поддержали Ковентри

Несмотря на все попытки МОК оградить Олимпийские игры от политики, спортсмены всё же стараются использовать Игры как площадку для политических заявлений. Так было и в Италии, когда украинец Гераскевич, в нарушение Олимпийской хартии объявил, что будет участвовать в гонке в своём «шлеме памяти», как он его обозвал, несмотря на неоднократные предупреждения МОК о том, что такой шаг нарушит правила Игр и приведёт к дисквалификации.