Поссорившимся парам дали важный совет в преддверии Дня всех влюбленных

Если для восстановления отношений требуются часы, а не дни, и партнёры искренне ищут способ вернуться к нормальному общению, праздник может сыграть роль моста. Однако если конфликт зашёл далеко, эмоции обострены, а желания быть вместе больше нет, лучше не отмечать День святого Валентина. В противном случае 14 февраля может перерасти в новое выяснение отношений и усугубить разрыв.