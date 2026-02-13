Поссорившимся парам дали важный совет в преддверии Дня всех влюбленных

Если для восстановления отношений требуются часы, а не дни, и партнёры искренне ищут способ вернуться к нормальному общению, праздник может сыграть роль моста. Однако если конфликт зашёл далеко, эмоции обострены, а желания быть вместе больше нет, лучше не отмечать День святого Валентина. В противном случае 14 февраля может перерасти в новое выяснение отношений и усугубить разрыв.
Эксперт предостерегла от попыток использовать праздник как инструмент манипуляции или «выменять» примирение на подарок — любые шаги должны быть искренними и уместными. Первым шагом к диалогу может стать простая инициатива: предложить поговорить, подчеркнув особенность даты, или сделать маленький жест внимания.
«Открытка, записка, милое поздравительное видео, вкусный завтрак, маленький букет — это всё может растопить лёд и стать мостом к примирению», — подчеркнула собеседница РИАМО.
