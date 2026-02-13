Дополнительные поезда запустят в Казахстане к Наурызу: названы направления

Как сообщили в Минтрансе, к Наурызу по стране назначат еще три дополнительных поезда на 20 рейсов. Также будет увеличено количество вагонов действующих поездов на направлениях с повышенным спросом. «Всего пассажирам будет предоставлено 35 тысяч дополнительных мест. Принятые меры позволят обеспечить доступность билетов в пиковые даты», — сообщили в министерстве.