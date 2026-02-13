Дополнительные поезда запустят в Казахстане к Наурызу: названы направления

Как сообщили в Минтрансе, к Наурызу по стране назначат еще три дополнительных поезда на 20 рейсов. Также будет увеличено количество вагонов действующих поездов на направлениях с повышенным спросом. «Всего пассажирам будет предоставлено 35 тысяч дополнительных мест. Принятые меры позволят обеспечить доступность билетов в пиковые даты», — сообщили в министерстве.
В праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда:
№ 201/202 «Алматы-2 — Астана-1»: из Алматы-2: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта; из Астана-1: 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта. Всего — 6 рейсов.
№ 204/203 «Астана “Нурлы жол” — Шымкент»: из «Нурлы жол»: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 марта; из Шымкента: 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 марта. Всего — 8 рейсов.
№ 205/206 «Актобе — Астана “Нурлы жол”»: из Актобе: 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта; из «Нурлы жол»: 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта. Всего — 6 рейсов.
Также в период Наурыза по востребованным маршрутам дополнительно будет включено порядка 230 прицепных вагонов.