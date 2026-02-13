Работодателям дали план действий на случай отказа сотрудника идти в отпуск

Отказ от отпуска остаётся зоной ответственности сотрудника, однако работодатель обязан обеспечивать его отдых. Нарушение этой обязанности грозит серьёзными последствиями, предупредил руководитель кадрового агентства Гарри Мурадян. По его словам, нередко обе стороны идут на «договорняки», но когда дело доходит до увольнения, работник требует компенсацию за все неиспользованные дни — и суд почти всегда встаёт на его сторону.