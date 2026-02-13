Ричмонд
Работодателям дали план действий на случай отказа сотрудника идти в отпуск

Отказ от отпуска остаётся зоной ответственности сотрудника, однако работодатель обязан обеспечивать его отдых. Нарушение этой обязанности грозит серьёзными последствиями, предупредил руководитель кадрового агентства Гарри Мурадян. По его словам, нередко обе стороны идут на «договорняки», но когда дело доходит до увольнения, работник требует компенсацию за все неиспользованные дни — и суд почти всегда встаёт на его сторону.

Источник: Life.ru

Накопление отпусков за несколько лет является нарушением со стороны работодателя. Чтобы избежать многомиллионных исков, лучше отправлять сотрудников в отпуск принудительно или договариваться письменно, выплатив компенсацию и зафиксировав отсутствие претензий. Исключение составляют лишь случаи, когда документально подтверждено, что сотрудник фактически отдыхал в рабочее время. В остальных ситуациях он получает выплаты, а работодатель — штраф.

«Если ипэшник не отправил вас в отпуск — это тысяча-пять тысяч рублей. Если юрлицо — 30 тысяч», — отметил HR-эксперт в беседе с 360.ru.

Напомним, ранее россиянин, накопивший 578 дней отпуска за 25 лет, отсудил у компании миллион. Однако в Госдуме заявили, что суд может отказать в компенсации за специально накопленный отпуск.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.