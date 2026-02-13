Работодателям дали план действий на случай отказа сотрудника идти в отпуск

Накопление отпусков за несколько лет является нарушением со стороны работодателя. Чтобы избежать многомиллионных исков, лучше отправлять сотрудников в отпуск принудительно или договариваться письменно, выплатив компенсацию и зафиксировав отсутствие претензий. Исключение составляют лишь случаи, когда документально подтверждено, что сотрудник фактически отдыхал в рабочее время. В остальных ситуациях он получает выплаты, а работодатель — штраф.
«Если ипэшник не отправил вас в отпуск — это тысяча-пять тысяч рублей. Если юрлицо — 30 тысяч», — отметил HR-эксперт в беседе с 360.ru.
Напомним, ранее россиянин, накопивший 578 дней отпуска за 25 лет, отсудил у компании миллион. Однако в Госдуме заявили, что суд может отказать в компенсации за специально накопленный отпуск.
