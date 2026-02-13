Атаку 43 беспилотников отразили в Ростовской области вечером 12 февраля

43 БПЛА самолетного типа ликвидировали в Ростовской области в период с 20 до 23 часов 12 февраля. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
Также, по обновленной информации, в период с 23 часов 12 февраля до 7 часов утра 13 февраля в регионе уничтожили еще 12 беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, утром 13 февраля губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражнии воздушной атаки в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
