Два человека спасены при пожарах в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за минувшие сутки, 12 февраля, пожарные выезжали на девять возгораний и спасли двух человек. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону.
— Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять техногенных пожаров. Один человек погиб, двоих удалось спасти, — уточнили в экстренном ведомстве. — Кроме того, спасатели выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий.
В ликвидации последствий участвовали 160 специалистов и 40 единиц техники.
В ведомстве традиционно призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах.
