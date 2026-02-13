Ричмонд
Два человека спасены при пожарах в Ростовской области за сутки

Сотрудники МЧС Ростовской области за сутки выезжали на девять техногенных пожаров и шесть ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки, 12 февраля, пожарные выезжали на девять возгораний и спасли двух человек. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

— Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали девять техногенных пожаров. Один человек погиб, двоих удалось спасти, — уточнили в экстренном ведомстве. — Кроме того, спасатели выезжали на шесть дорожно-транспортных происшествий.

В ликвидации последствий участвовали 160 специалистов и 40 единиц техники.

В ведомстве традиционно призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах.

