АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге

В Алматы расследуется крупное дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Следствие ведёт Департамент АФМ по городу, передает DKNews.kz.
По данным ведомства, схема действовала почти восемь лет и затронула сотни граждан.
Как работала схема.
Следствие установило, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый предлагал людям вложить деньги в якобы надёжные финансовые программы.
Ключевые элементы схемы:
Деньги привлекались под видом инвестиций в страхование жизни и накопительные вклады.
Использовался проект под названием «Страхование жизни “Partners & Consultants”».
Обещался стабильный доход — до 12% годовых.
Для создания доверия гражданам демонстрировали ссылки на несуществующие международные программы и поддельные сертификаты.
Через какие компании принимались деньги.
Средства переводились на счета подконтрольных юридических лиц:
АО «Evroasia Global Investment».
ТОО «Evropa Investment».
После переводов вкладчикам выдавались фиктивные документы, которые создавали видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
Сколько людей пострадали.
По информации следствия:
Потерпевшими признаны 270 человек.
Общий ущерб превысил 620 млн тенге.
Следствие считает, что привлечённые средства не инвестировались, а использовались в личных целях.
На что потратили деньги.
Установлено, что подозреваемый направлял средства на покупку:
Недвижимого имущества.
Движимого имущества.
На всё выявленное имущество уже наложены ограничения.
Подозреваемый арестован.
В настоящее время фигурант дела помещён под стражу.
В АФМ подчеркнули, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Почему такие схемы опасны.
Эксперты отмечают: мошенники часто маскируют финансовые пирамиды под инвестиционные проекты с гарантированной доходностью.
Главные признаки риска:
Обещание стабильной высокой прибыли.
Отсутствие лицензий и прозрачной отчётности.
Использование псевдомеждународных документов.