АФМ раскрыло схему псевдоинвестиций: ущерб превысил 620 млн тенге

В Алматы расследуется крупное дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Следствие ведёт Департамент АФМ по городу, передает DKNews.kz.

По данным ведомства, схема действовала почти восемь лет и затронула сотни граждан.

Как работала схема.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый предлагал людям вложить деньги в якобы надёжные финансовые программы.

Ключевые элементы схемы:

Деньги привлекались под видом инвестиций в страхование жизни и накопительные вклады.

Использовался проект под названием «Страхование жизни “Partners & Consultants”».

Обещался стабильный доход — до 12% годовых.

Для создания доверия гражданам демонстрировали ссылки на несуществующие международные программы и поддельные сертификаты.

Через какие компании принимались деньги.

Средства переводились на счета подконтрольных юридических лиц:

АО «Evroasia Global Investment».

ТОО «Evropa Investment».

После переводов вкладчикам выдавались фиктивные документы, которые создавали видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

Сколько людей пострадали.

По информации следствия:

Потерпевшими признаны 270 человек.

Общий ущерб превысил 620 млн тенге.

Следствие считает, что привлечённые средства не инвестировались, а использовались в личных целях.

На что потратили деньги.

Установлено, что подозреваемый направлял средства на покупку:

Недвижимого имущества.

Движимого имущества.

На всё выявленное имущество уже наложены ограничения.

Подозреваемый арестован.

В настоящее время фигурант дела помещён под стражу.

В АФМ подчеркнули, что иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Почему такие схемы опасны.

Эксперты отмечают: мошенники часто маскируют финансовые пирамиды под инвестиционные проекты с гарантированной доходностью.

Главные признаки риска:

Обещание стабильной высокой прибыли.

Отсутствие лицензий и прозрачной отчётности.

Использование псевдомеждународных документов.