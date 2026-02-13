Туристам дали неочевидные советы, чтобы не оконфузиться в Японии

Особое внимание эксперт обратила на правила этикета за столом: палочки для еды нельзя втыкать в рис — это ассоциируется с похоронными обрядами. Невежливо также указывать палочками на людей. При оплате наличными купюры не передают из рук в руки, а кладут на поднос. Кроме того, в токийском метро принято соблюдать тишину.