Туристам дали неочевидные советы, чтобы не оконфузиться в Японии

Особое внимание эксперт обратила на правила этикета за столом: палочки для еды нельзя втыкать в рис — это ассоциируется с похоронными обрядами. Невежливо также указывать палочками на людей. При оплате наличными купюры не передают из рук в руки, а кладут на поднос. Кроме того, в токийском метро принято соблюдать тишину.
Япония лучше всего подходит для экскурсионного и прогулочного отдыха. Оптимальное время для посещения страны — осень: с октября по ноябрь там стоит сухая и тёплая погода, начинается сезон красных клёнов, а туристов меньше, чем весной. Для горнолыжного отдыха эксперт рекомендовала зимние месяцы, а вот июнь, июль и август назвала некомфортными из-за сезона дождей, жары и тайфунов.
«Поймать цветение сакуры можно в конце марта — апреле. Это высокий сезон с комфортной температурой, но нужно быть готовыми к большому количеству туристов и росту цен», — подчеркнула тревел-блогер в беседе с «Москвой 24».
При недельной поездке она посоветовала сосредоточиться на Токио — посетить районы Сибуя, Синдзюку и Асакуса, подняться на смотровую площадку Tokyo Skytree. Обязательными пунктами программы являются поездка к горе Фудзи, а также Киото с его храмом тысячи красных ворот, кварталом гейш и бамбуковыми рощами и город Нара, знаменитый ручными оленями в парке.
