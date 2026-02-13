Больше 10 детей-инвалидов госпитализировали из реабилитационного центра на Алтае

Инцидент произошёл в центре «Радуга» в Первомайском районе, где дети проходили плановую реабилитацию. Как только появились первые симптомы, сотрудники учреждения незамедлительно вызвали врачей и изолировали заболевших от остальных.
В ведомстве подчеркнули, что жизни госпитализированных ничего не угрожает. Здоровых детей начали отправлять по домам. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
