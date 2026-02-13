Больше 10 детей-инвалидов госпитализировали из реабилитационного центра на Алтае

Ранее Life.ru сообщал, что власти Нидерландов рекомендуют туристам, отправляющимся в регионы распространения вируса Нипах, отказаться от немытых фруктов и пальмового сока. Для снижения рисков заражения в эндемичных регионах, например в Западной Бенгалии, категорически нельзя контактировать с животными, а также прикасаться к любым следам их жизнедеятельности.