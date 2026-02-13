20-летний акмолинец стал фигурантом уголовного дела из-за 12 тыс. тенге

В Акмолинской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления доступа к банковскому счету. Фигурантом стал 20-летний житель Акколя, который согласился продать свои банковские реквизиты за 12 тысяч тенге.
По данным следствия, в январе этого года жительница села Красный Яр стала жертвой интернет-мошенников. Злоумышленники убедили пожилую женщину перевести деньги на счет третьих лиц. Следуя их указаниям, потерпевшая перечислила 100 тысяч тенге на неизвестный банковский счет.
После обращения в полицию сотрудники провели оперативно-розыскные мероприятия и установили владельца счета. Им оказался молодой житель Акколя.
Как выяснили киберполицейские, предложение о «легком заработке» он нашел в мессенджере Telegram. Организаторы мошеннической схемы предложили ему продать банковский счет за 12 тысяч тенге. Не задумываясь о возможных правовых последствиях, молодой человек согласился.
Впоследствии на его счет поступили 100 тысяч тенге, которые он по указанию неизвестных перевел дальше на другие счета.
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.232−1 ч.1 УК РК (Незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету).