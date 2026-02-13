Омич предстанет перед судом за жестокое убийство знакомой

Следственное управление СК России по Омской области направило в суд уголовное дело в отношении 34-летнего ранее судимого жителя Омска. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.
По данным следствия, в ночь с 22 на 23 августа 2025 года в квартире на улице Лесоперевалка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя на почве ревности, облил 43-летнюю знакомую химическим растворителем и поджег ее зажигалкой. Женщина получила множественные ожоги и особые мучения, от которых скончалась на месте происшествия.
В ходе предварительного расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследовалось сотрудниками следственного управления при взаимодействии с территориальным органом МВД России по Омской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
