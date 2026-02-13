В Казахстане на четыре дня приостановят выдачу ИИН иностранцам

Ранее «Курсив» писал, что президент поручил создать ИИ-ассистента eGov AI, который со временем может изменить формат работы ЦОНов. Однако депутат Екатерина Смышляева заявила, что полностью отказываться от офлайн-центров не планируется, а цифровизация будет проходить поэтапно.