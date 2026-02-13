Ричмонд
В Казахстане на четыре дня приостановят выдачу ИИН иностранцам

С 13 по 16 февраля иностранцам и лицам без гражданства будет недоступна услуга оформления ИИН в ЦОНах и центрах миграционных услуг Казахстана. Ограничение связано с техническими работами на стороне госоргана.

Источник: Курсив

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», с 13 по 16 февраля услуга по формированию ИИН будет недоступна из-за технических работ на стороне государственного органа.

Ограничение касается иностранцев и лиц без гражданства, которым необходим ИИН для оформления банковских услуг, регистрации бизнеса и других процедур в Казахстане.

В госкорпорации извинились за временные неудобства и напомнили, что аналогичные технические работы уже проводились в декабре 2025 года.

После завершения работ услуга будет восстановлена в обычном режиме.

Ранее «Курсив» писал, что президент поручил создать ИИ-ассистента eGov AI, который со временем может изменить формат работы ЦОНов. Однако депутат Екатерина Смышляева заявила, что полностью отказываться от офлайн-центров не планируется, а цифровизация будет проходить поэтапно.