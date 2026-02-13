Только 15% нижегородцев планируют отмечать День всех влюбленных

День святого Валентина в этом году планируют отмечать только 15% нижегородцев. Об этом по результатам опроса сообщает портал SuperJob.
Как оказалось, традиция отмечать необычный повод более популярна у молодежи. Так, среди опрошенных в возрасте до 35 лет праздновать будут 23%, в то время как среди жителей от 45 лет и старше — только 7%.
Что удивительно, среди тех, кто уже связал себя узами брака со второй половинкой, празднуют День всех влюбленных только 11%. А вот те, кто еще не успел вступить в брак, чаще отвечают, что проводят этот день с любимым человеком — 19% опрошенных.
Что касается традиции дарить цветы, то в этом году это сделают 34% нижегородцев, встретивших свою вторую половину. Опять же, такая практика более распространена среди опрошенных, не состоящих в браке — 38% против 29%, состоящих в браке. Среди джентльменов до 35 лет, цветы в этот день покупать планирует каждый второй.
На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. Как показал опрос, только 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.