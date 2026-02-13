Мэр Сердобска ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами

Уголовное дело также возбудили и на получательницу сертификата Тахмину Самадову — женщину обвинили в мошенничестве. По данным СК, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, и подложную выписку из домовой книги. В документе было указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.