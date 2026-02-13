Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый канал опроверг сообщения об уходе Рогова из «Модного приговора»

Первый канал: Рогов вернется в «Модный приговор» после весеннего спецпроекта.

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ведущие «Модного приговора» Александр Рогов и Лилия Рах вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы отстранении Рогова от эфиров.

«Оба постоянных ведущих “Модного приговора” — Александр Рогов и Лилия Рах — вернутся в эфир после весеннего спецпроекта, в рамках которого роль судьи примеряют на себя разные звезды не из мира моды», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, спецпроект с приглашенными звездами не впервые проходит в рамках «Модного приговора».

«Это неотъемлемая часть проекта. В разное время приглашенными судьями были Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Николай Цискаридзе и другие», — заключили в пресс-службе.