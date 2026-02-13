Нуждающимся казахстанцам сообщили радостную новость

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «eGov госуслуги» — «Специальные услуги»;выбрать услугу «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» и заполнить все необходимые данные;подписать услугу одним из доступных методов подписания;ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе «История услуг».