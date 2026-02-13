Нуждающимся казахстанцам сообщили радостную новость

Ранее, как уточнили в пресс-службе «Национальные информационные технологии», такая возможность была доступна только на портале eGov.kz — теперь подать заявление можно прямо со смартфона.
«Сам процесс подачи заявления максимально автоматизирован. Часть данных при подаче заявки загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок».Председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.
Чтобы получить выплаты нужно:
авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «eGov госуслуги» — «Специальные услуги»;выбрать услугу «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» и заполнить все необходимые данные;подписать услугу одним из доступных методов подписания;ознакомиться с уведомлением об обработке заявки в разделе «История услуг».
Результатом оказания услуги является уведомление о назначении социальной помощи либо мотивированный отказ.
Далее обращение рассматривается уполномоченным органом. Решение принимается с учетом уровня дохода семьи и других установленных критериев.
«Срок рассмотрения составляет до 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно», — заключили в ведомстве.
