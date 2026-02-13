В трёх районах Новосибирска нашли шесть незаконных снегоотвалов

В Дзержинском районе обнаружены две такие площадки: одна на улице Седова, 156/1, и другая на проспекте Дзержинского, 118. На улице Седова доступ к территории был перекрыт ограждающими конструкциями, а на проспекте Дзержинского арендатор земельного участка получил административное наказание. В настоящее время он занимается вывозом снега. Вопрос остаётся под контролем мэрии.