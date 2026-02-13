Ричмонд
В трёх районах Новосибирска нашли шесть незаконных снегоотвалов

На некоторых территориях уже начали вывозить складированный снег.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске выявлено шесть несанкционированных мест складирования снега. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на мэрию города.

В Дзержинском районе обнаружены две такие площадки: одна на улице Седова, 156/1, и другая на проспекте Дзержинского, 118. На улице Седова доступ к территории был перекрыт ограждающими конструкциями, а на проспекте Дзержинского арендатор земельного участка получил административное наказание. В настоящее время он занимается вывозом снега. Вопрос остаётся под контролем мэрии.

В Ленинском районе найдены три несанкционированных снегоотвала: на улицах Титова, 276, Волховская, 95, и в Баластном переулке, 77/10. Администрация проводит проверки по этим адресам. Складирование снега происходит нерегулярно, и на данный момент нет ограждений и контрольных пунктов, ограничивающих доступ посторонних лиц и техники. Эти адреса находятся на постоянном контроле сотрудников районной администрации.

Кроме того, жительница Кировского района сообщила, что на улице Гэсстроевской, 2/1, на берегу Оби, возник снегоотвал. Впоследствии в мэрии Новосибирска подтвердили, что данное место для складирования снега не имеет официального разрешения.

Татьяна Картавых