В трёх районах Новосибирска нашли шесть незаконных снегоотвалов

В Новосибирске выявлено шесть несанкционированных мест складирования снега. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на мэрию города.
В Дзержинском районе обнаружены две такие площадки: одна на улице Седова, 156/1, и другая на проспекте Дзержинского, 118. На улице Седова доступ к территории был перекрыт ограждающими конструкциями, а на проспекте Дзержинского арендатор земельного участка получил административное наказание. В настоящее время он занимается вывозом снега. Вопрос остаётся под контролем мэрии.
В Ленинском районе найдены три несанкционированных снегоотвала: на улицах Титова, 276, Волховская, 95, и в Баластном переулке, 77/10. Администрация проводит проверки по этим адресам. Складирование снега происходит нерегулярно, и на данный момент нет ограждений и контрольных пунктов, ограничивающих доступ посторонних лиц и техники. Эти адреса находятся на постоянном контроле сотрудников районной администрации.
Кроме того, жительница Кировского района сообщила, что на улице Гэсстроевской, 2/1, на берегу Оби, возник снегоотвал. Впоследствии в мэрии Новосибирска подтвердили, что данное место для складирования снега не имеет официального разрешения.
Татьяна Картавых