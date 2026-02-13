Дочь Кайрата Нуртаса призвала взрослых казахстанцев не хейтить молодых

«Нападки некоторых людей действительно больно ранили сердце моей девочки Алау, было немало тех, кто задевал ее, сравнивая: “внучка того-то”, “дочь этого-то”. Каким бы ни был наш ребенок, главное, чтобы его внутренний мир был чистым и честным. Мы видим многих, кто внешне кажется вежливым, даже тех, кто носит платок, но у них “лицо блестит, а внутри — корысть”. Главное, чтобы в наших потомках не было лицемерия. Самое тяжелое у нас — это когда кто-то вырывается вперед, его начинают тянуть за ноги, а сплетням нет конца», — написала Айдарбекова.