Дочь Кайрата Нуртаса призвала взрослых казахстанцев не хейтить молодых

В Instagram набирает популярность ролик, в котором девушка поднимает тему критики и осуждения в Сети. На видео Алау говорит о том, что многие люди «вешают свои комплексы на других», а также призывает поддерживать друг друга.
По словам девушки, чаще всего оскорбительные комментарии ей пишут именно взрослые люди старше 40−50 лет. В основном они критикуют ее наряды и внешность.
«То, что вы называете воспитанием, на самом деле просто придирки. Помните: слово — очень опасное оружие. Ваш обычный комментарий для кого-то может быть раной. Стыдно не мне. Стыдно взрослому человеку унижать ребенка. Стыдно называть ненависть “воспитанием”», — говорится в одном из фрагментов видео.
Ролик активно обсуждают пользователи. В комментариях подписчики поддержали Алау и отметили, что она говорит правильные вещи. Под публикацией появились сотни сообщений со словами поддержки.
«Всегда самая лучшая!», «Моя красотка», «Жаным, это обиженные на жизнь люди, не реагируй», — пишут пользователи.
Среди комментаторов есть и бабушка Алау, мать Нуртаса, Гульзира Айдарбекова. Она поддержала внучку и написала свои пожелания.
«Нападки некоторых людей действительно больно ранили сердце моей девочки Алау, было немало тех, кто задевал ее, сравнивая: “внучка того-то”, “дочь этого-то”. Каким бы ни был наш ребенок, главное, чтобы его внутренний мир был чистым и честным. Мы видим многих, кто внешне кажется вежливым, даже тех, кто носит платок, но у них “лицо блестит, а внутри — корысть”. Главное, чтобы в наших потомках не было лицемерия. Самое тяжелое у нас — это когда кто-то вырывается вперед, его начинают тянуть за ноги, а сплетням нет конца», — написала Айдарбекова.
