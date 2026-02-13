Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Владимиру Путину

75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента страны.

Источник: Комсомольская правда

Президенту РФ Владимиру Путину выразили доверие более 78% россиян. Опрос также показал, что 75% россиян считают, что он хорошо работает на посту президента страны. Такие данные следуют из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

По результатам исследования, большинство (78%) соотечественников заявили, что доверяют главе государства. Также почти 49% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра и Правительства России (47,5%) за последнюю неделю. Главе кабмина Михаилу Мишустину выразили доверие 58,2% проголосовавших.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Граждан РФ опрашивали посредством телефонного интервью.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что российские мужчины значительно опережают женщин по уровню любвеобильности. Разница в индексе, рассчитанном социологами, составила целых восемь баллов в пользу сильного пола.