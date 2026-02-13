ВЦИОМ: 78,5% россиян доверяют Владимиру Путину

Президенту РФ Владимиру Путину выразили доверие более 78% россиян. Опрос также показал, что 75% россиян считают, что он хорошо работает на посту президента страны. Такие данные следуют из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
По результатам исследования, большинство (78%) соотечественников заявили, что доверяют главе государства. Также почти 49% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра и Правительства России (47,5%) за последнюю неделю. Главе кабмина Михаилу Мишустину выразили доверие 58,2% проголосовавших.
В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Граждан РФ опрашивали посредством телефонного интервью.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что российские мужчины значительно опережают женщин по уровню любвеобильности. Разница в индексе, рассчитанном социологами, составила целых восемь баллов в пользу сильного пола.