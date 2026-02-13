Участок туристической трассы Раздольное — Хасан отремонтируют в 2026 году в Приморье

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 10 км трассы популярногого туристического направления в Хасанском районе Приморья. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Стройдорсервис», работы начнутся уже в марте, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
«Как рассказали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на трассе Раздольное — Хасан планируется возобновить работы по ремонту. В 2025 году подрядчик Стройдорсервис обновил участок с 35 по 45 километр между станцией Виневитино до села Занадворовка, а в текущем году работы продолжит та же организация на километрах 45 — 55», — говорится в сообщении.
Дорожникам предстоит снять старое покрытие и укрепить основание методом холодной регенерации — эта технология уже показала свою эффективность на соседнем отрезке трассы. Кроме того, специалисты приведут в порядок обочины, кюветы и водопропускные трубы. Финишным этапом станет укладка двух слоев нового асфальта. Приступить к ремонту планируют в марте, а полностью завершить объект — до 31 октября.
В 2025 году на этой же трассе привели в порядок более 50 километров. Значительная часть работ, 40 километров дороги и три моста, выполнена как раз в рамках национального проекта. Обновление затронуло отрезки от Виневитино до Занадворовки, в районе Славянки, Гвоздево, а также на подходах к Андреевке, Безверхово и на отрезке Краскино — Хасан. Параллельно местные власти отремонтировали подъезд к бухте Алеут и улицу Наречную в Зарубино.
Всего в 2026 году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Приморском крае обновят 131 километр региональных и муниципальных дорог.
Напомним, что свыше 230 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Приморье по итогам 2025 года — это вдвое больше, чем годом ранее. Работы велись не только на крупных транспортных артериях, но и на улично-дорожной сети в небольших населённых пунктах края. Особое внимание уделялось участкам, входящим в туристические маршруты.