Участок туристической трассы Раздольное — Хасан отремонтируют в 2026 году в Приморье

В 2025 году на этой же трассе привели в порядок более 50 километров. Значительная часть работ, 40 километров дороги и три моста, выполнена как раз в рамках национального проекта. Обновление затронуло отрезки от Виневитино до Занадворовки, в районе Славянки, Гвоздево, а также на подходах к Андреевке, Безверхово и на отрезке Краскино — Хасан. Параллельно местные власти отремонтировали подъезд к бухте Алеут и улицу Наречную в Зарубино.