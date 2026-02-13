ФСБ задержала двух мужчин за вербовку жителей Крыма во «‎всемирный халифат»

В Бахчисарайском районе Крыма силовики задержали двух россиян, которые вступили в международную террористическую организацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Во время обыска у подозреваемых найдены запрещённая литература, телефоны, с которых велась переписка с кураторами, и иные материалы.