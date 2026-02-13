Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала двух мужчин за вербовку жителей Крыма во «‎всемирный халифат»

В Бахчисарайском районе Крыма силовики задержали двух россиян, которые вступили в международную террористическую организацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Во время обыска у подозреваемых найдены запрещённая литература, телефоны, с которых велась переписка с кураторами, и иные материалы.

Источник: Life.ru

«Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман для их последующего системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — уточняется в тексте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» УК РФ.

Ранее ФСБ обнародовала кадры оперативной задержания жителя Удмуртии, который планировал вооружённое нападение на отдел МВД «Можгинский». Фигурантом преступления в Удмуртии стал ранее судимый за преступления террористической и экстремистской направленности мужчина 1968 года рождения. По данным следствия, он изготовил самодельное взрывное устройство и готовил теракт.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.