Азовское море достигнет рекорда по осолонению к 2040 году

Эксперты разработали четыре возможных сценария развития гидрологической ситуации из-за осолонения. Наихудший из них, вероятность которого оценивается в 11%, связан с сохранением существующих климатических тенденций. Соленость воды ежегодно увеличивается на 0,3 промилле. Если этот процесс не замедлится, к 2030 году уровень солености достигнет 17,4 промилле, что совпадает с показателями поверхностного слоя Черного моря. А к 2040 году соленость может подняться до 20,5 промилле — это станет рекордом за всю историю инструментальных наблюдений.