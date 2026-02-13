Ричмонд
В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 13 февраля

За минувшую ночь ПВО уничтожила 55 дронов в шести районах региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в СМС-рассылке жителям региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили над регионом 55 украинских беспилотников. 43 из них уничтожили вечером 12 февраля, еще 12 — до утра 13 февраля.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что атаку отразили в шести районах: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Пострадавших и разрушений на земле нет.

