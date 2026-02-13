Жара и мода на сою: Почему в России стали сеять меньше пшеницы

Внешние вызовы.
На глобальном рынке ожидается дальнейшее перепроизводство: FAO прогнозирует рост мировых запасов пшеницы к концу сезона 2026 года ещё на 6,9%, что давит на цены вниз. Добавляют проблем устойчиво крепкий рубль, снижающий рублёвую выручку экспортёров на фоне растущих затрат на закупку, удорожание морской логистики и действующие экспортные квоты.
Внутренние проблемы.
В ключевых зернопроизводящих регионах — Приволжском и Южном федеральных округах — второй год подряд фиксируется аномальная жара. В 2025 году рентабельность в секторе упала на 10% при резком, до 70%, росте себестоимости (зарплаты, техника, удобрения).
Культурный сдвиг.
Аграрии переориентируются на масличные и зернобобовые: рапс, сою, масличный лён и горох. Способствует этому высокий спрос на растительный белок за рубежом. Экспорт рапсового масла в 2025 году увеличился на 37% относительно 2024-го. При этом общая урожайность зерновых остаётся высокой. Как ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, в 2025 году Россия собрала третий по величине урожай в своей истории — 142 млн тонн зерна, включая 93 млн тонн пшеницы.
По мнению Владимира Шафоростова, партнёра Strategy Partners, процесс перестройки структуры посевов будет плавным.
«Скорее всего, мы будем наблюдать плавный выход на новый баланс площадей в течение следующих трёх сезонов. В растениеводстве слишком велики риски от резких изменений», — рассказал партнёр практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners.
Ранее Life.ru писал, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза, однако эксперты считают такую динамику сезонной нормой. К концу января килограмм огурцов в среднем стоил 300,1 рубля, что на 111,1 рубля дороже, чем в конце октября.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.