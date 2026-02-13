Жара и мода на сою: Почему в России стали сеять меньше пшеницы

Аграрии переориентируются на масличные и зернобобовые: рапс, сою, масличный лён и горох. Способствует этому высокий спрос на растительный белок за рубежом. Экспорт рапсового масла в 2025 году увеличился на 37% относительно 2024-го. При этом общая урожайность зерновых остаётся высокой. Как ранее сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, в 2025 году Россия собрала третий по величине урожай в своей истории — 142 млн тонн зерна, включая 93 млн тонн пшеницы.