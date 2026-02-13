Ричмонд
Китай успешно вернул первую ступень ракеты «Чанчжэн-10»

Китайские специалисты осуществили успешное возвращение первой ступени новой ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10).

Китайские специалисты осуществили успешное возвращение первой ступени новой ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10). Об этом информировало агентство Синьхуа.

По данным агентства, поисково-спасательная группа обнаружила отработанную ступень в морской акватории и подняла ее на поверхность. Отмечается, что данная операция стала первой в истории КНР миссией по морскому поиску и эвакуации первой ступени указанной ракеты.

В рамках программы пилотируемых полетов на Луну ракета-носитель «Чанчжэн-10» рассматривается как ключевой элемент. Она создавалась специально для выведения на орбиту пилотируемого корабля нового поколения «Мэнчжоу», а также лунного посадочного модуля «Ланьюэ».

Ранее сообщалось, что китайская компания Galactic Energy обеспечила успешный вывод на орбиту четырех телекоммуникационных спутников Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37−40 планируется использовать в рамках международного проекта интернета вещей Xiwang («Надежда»).