Воронежцев предупредили об опасности сосулек и ответственности УК за сход наледи

Следственное управление СК России по Воронежской области выступило с предупреждением в связи с сезонным ростом риска падения снега и наледи с крыш. В ведомстве напомнили, что глыбы льда и сосульки ежегодно становятся причиной травмирования взрослых и детей, сообщили в пресс-службе13 февраля.
Куски наледи обладают большой массой и при падении способны причинить переломы, тяжкие телесные повреждения и даже повлечь гибель человека. В разные годы от таких происшествий в регионе страдали не только взрослые, но и дети.
В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности привлекаются: собственники зданий, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от формы собственности. По возможным статьям УК РФ: ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности); ст. 109 (причинение смерти по неосторожности); ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Горожан призывают проявлять бдительность и научить этому детей. Находясь на улице, следует обращать внимание на скопление снега и сосулек на крышах и козырьках подъездов, не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков.
Региональное управление СК рекомендует руководителям организаций, управляющих компаний и собственникам зданий организовать регулярную и своевременную очистку кровель.