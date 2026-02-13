Ричмонд
Новосибирск ликвидирует незаконные свалки и укрепляет защиту от воды

Экологическая инспекция провела проверки, выписала предостережения и направила информационные письма для профилактики нарушений.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году в Новосибирской области выявили 143 незаконные свалки, половину из которых уже ликвидировали. Нарушители заплатили штрафов более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

На ближайшие три года в бюджете предусмотрено 177 млн рублей на уборку свалок и 359 млн на устранение накопленного вреда природе. Более 482 млн рублей направят на защиту от подтоплений четырёх муниципалитетов. Экологическая инспекция провела проверки, выписала предостережения и направила информационные письма для профилактики нарушений.