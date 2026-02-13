В Заполярье исследуют восстановление экосистем после промышленного воздействия

МУРМАНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники заповедника «Пасвик» в Мурманской области совместно с учеными в 2026 году создадут «лаборатории под открытым небом» для изучения восстановления почв, а также экосистем животного мира на территориях, долгое время подвергавшихся промышленному воздействию. Об этом ТАСС сообщила директор заповедника Наталья Поликарпова.
«В этом году мы приступим к новому масштабному проекту, связанному с исследованием процесса естественного восстановления наземных экосистем в окрестностях между Никелем и Заполярным в Печенгском округе Мурманской области. По сути, это будет научный эксперимент и лаборатория под открытым небом, где мы будем применять разные технологии восстановления и следить за этим», — рассказала Поликарпова.
Она добавила, что в дикой природе будут установлены несколько полигонов — площадок, где сотрудники заповедника и ученые из Российского геологоразведочного университета, а также члены Российской академии наук будут отслеживать влияние разных факторов на восстановление наземных экосистем.
«Здесь будут работать специалисты, которые занимаются восстановлением: почвоведы, геоботаники, географы, биохимики, микробиологи. На разных площадках будут апробироваться разные методы влияния на почву, на почвенный покров с применением тех или иных компонентов. Будем добавлять различные почвенные смеси, минералы, травосмеси и различные местные виды растений и не только, рассматривать различные факторы среды, изучать влияние увлажнения, географические особенности, как восстановление будет отличаться на склонах, на вершинах возвышенностей, дальняя экспозиция — северная, южная, западная, восточная — будет этому способствовать», — пояснила Поликарпова.
Экосистемы животного мира.
Параллельно c восстановлением почв сотрудники заповедника «Пасвик» будут наблюдать за животным миром, как развиваются птицы, звери и млекопитающие и осваивают трансформированные или измененные ландшафты, в том числе техногенно преобразованные участки в районе воздействия промышленных компаний, луга на месте заброшенных сельскохозяйственных угодий или полей.
«Этот проект называется “Трансформированные ландшафты Арктики” Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Он рассчитан до 2028 года и охватит всю Мурманскую область. С изменениями экосистем обитать и кормиться в измененных ландшафтах начинают уже другие виды птиц и зверей. Как это происходит? Как меняется поведение животных, и вообще происходит освоение таких мест. Участки, где раньше были лесные дороги, когда добывался лес, и сейчас эти дороги уже менее используются, вырубки, пожарища. Вот эти изменения, они, безусловно, очень важны. На севере они, естественно, происходят, когда человек меняет экономическую деятельность — природные комплексы это тоже меняет», — отметила Поликарпова.
По итогам исследований ученые подготовят рекомендации по управлению ландшафтами для органов власти, промышленных предприятий и природоохранных организаций для сохранения биоразнообразия Арктической зоны РФ.
О заповеднике.
Заповедник «Пасвик» площадью почти 15 тыс. га расположен в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Его территория представляет собой узкую полосу протяженностью 44 км вдоль госграницы России и Норвегии, при этом западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.