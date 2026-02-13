В Заполярье исследуют восстановление экосистем после промышленного воздействия

«Этот проект называется “Трансформированные ландшафты Арктики” Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Он рассчитан до 2028 года и охватит всю Мурманскую область. С изменениями экосистем обитать и кормиться в измененных ландшафтах начинают уже другие виды птиц и зверей. Как это происходит? Как меняется поведение животных, и вообще происходит освоение таких мест. Участки, где раньше были лесные дороги, когда добывался лес, и сейчас эти дороги уже менее используются, вырубки, пожарища. Вот эти изменения, они, безусловно, очень важны. На севере они, естественно, происходят, когда человек меняет экономическую деятельность — природные комплексы это тоже меняет», — отметила Поликарпова.