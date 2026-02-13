Казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на лекарства в аптеках из-за новых налогов

Что не нравится аптекам.
Исполнительный директор по вопросам лекарственных средств Евразийской медицинской ассоциации Жупар Байракбаева на форуме-обсуждении в Астане рассказала, что предельные цены были утверждены еще в прошлом году, до изменений в Налоговом кодексе. Теперь фармкомпании вынуждены нести дополнительные расходы (5% НДС на некоторые препараты и 16% на фармацевтические услуги), но не могут их включить в цену.
«Потому что мы понимаем, что с этого года вносятся некие изменения в налоговую систему, которые напрямую влияют на ценообразование. Каким оно будет в конечном итоге для населения, как повлияет? Потому что мы понимаем, что сейчас речь идет о расходах населения», — отметила Байракбаева.
Она подчеркнула, что государство уже исключило из налогообложения часть препаратов, закупаемых за счет бюджета и ОСМС. Но в частном сегменте (около 40−43% рынка) цены остаются замороженными, хотя расходы компаний выросли. Байракбаева выразила надежду на компромисс, что бизнес и регуляторы смогут избежать дефицита лекарств и роста цен для населения.
Цены все-таки вырастут.
Советник президента по социальным вопросам Алексей Цой заявил, что предельные цены на лекарства в Казахстане будут постепенно отменять, чтобы рынок регулировался конкуренцией, а не государством. Однако коснется это не всех препаратов.
«Здесь зависит от линейки препаратов. Поэтому здесь очень взвешенно к этому подходят. Чаще всего это основные жизненно важные препараты, которые должны быть на рынке постоянно. Так же, как основные продукты питания, стараются контролировать. Поэтому здесь нужен баланс определенный», — подчеркнул он.
По словам советника, предельное ценообразование вводили раньше, когда рынок был менее зрелым и нужно было сдерживать рост цен. Теперь ситуация изменилась и в страну приходит все больше компаний-производителей и дистрибьюторов. Конкуренция растет и цены будут формироваться естественным путем.