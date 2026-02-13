Казахстанцы могут столкнуться с ростом цен на лекарства в аптеках из-за новых налогов

«Потому что мы понимаем, что с этого года вносятся некие изменения в налоговую систему, которые напрямую влияют на ценообразование. Каким оно будет в конечном итоге для населения, как повлияет? Потому что мы понимаем, что сейчас речь идет о расходах населения», — отметила Байракбаева.