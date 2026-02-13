Скептическая улыбка: гигантский смайлик появился на Солнце

«Глазами» являются две крупные активные области — каждая размером примерно в 10 раз больше Земли.
«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса», — отметили специалисты.
«Смотрит» смайлик в настоящее время прямо на Землю. Все остальные ближайшие планеты — Венера, Меркурий и Марс — находятся с обратной стороны звезды.
Ранее ученые отмечали стремительное снижение активности Солнца. Главный вопрос для специалистов — упадет до конца недели индекс активности до полного нуля или все же нет.
Последний раз нулевую солнечную активность специалисты фиксировали в апреле 2024 года.
При этом всего через месяц после этого, в мае, произошел один из самых сильных в истории всплесков активности, который сопровождался на Земле единственной за 20 лет магнитной бурей высшего уровня.