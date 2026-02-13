Ричмонд
Цены на такси в Ростове резко выросли из-за гололеда утром 13 февраля

Ростовчане пожаловались на стоимость такси утром в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 февраля стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону резко возросла из-за сильного гололеда и большого количества заказов от пассажиров. Жители донской столицы отметили, что в некоторых случаях цены на поездки увеличились в три раза.

Например, стоимость одного из маршрутов изменилась от 300 до 700 рублей, а из отдаленных районов в центр города можно было уехать не меньше, чем 1 тысячу рублей. Поездки из Батайска в Ростов стоили от 1200 до 1600 рублей.

Отметим, уже к 10 часам утра ценники снизились до обычных значений. На данный момент дорожная ситуация оценивается в 4 балла. Сложности с проездом на отдельных улицах сохраняются.

Ранее о скользких дорогах жителей Ростова и области предупредили синоптики и сотрудники Госавтоинспекции. Осторожными нужно быть и водителям, и пешеходам.

