Цены на такси в Ростове резко выросли из-за гололеда утром 13 февраля

Утром 13 февраля стоимость услуг такси в Ростове-на-Дону резко возросла из-за сильного гололеда и большого количества заказов от пассажиров. Жители донской столицы отметили, что в некоторых случаях цены на поездки увеличились в три раза.
Например, стоимость одного из маршрутов изменилась от 300 до 700 рублей, а из отдаленных районов в центр города можно было уехать не меньше, чем 1 тысячу рублей. Поездки из Батайска в Ростов стоили от 1200 до 1600 рублей.
Отметим, уже к 10 часам утра ценники снизились до обычных значений. На данный момент дорожная ситуация оценивается в 4 балла. Сложности с проездом на отдельных улицах сохраняются.
Ранее о скользких дорогах жителей Ростова и области предупредили синоптики и сотрудники Госавтоинспекции. Осторожными нужно быть и водителям, и пешеходам.
