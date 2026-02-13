Китайцы рассказали о праздновании Нового года в Нижнем Новгороде

17 февраля Китай отпразднует наступление Нового года. Вэньхао Чжэн, студент Нижегородской консерватории, поделился подробностями о китайских новогодних традициях, подарках и праздничном меню, сообщили в NewsNN.
Уроженец провинции Шаньдун, расположенной на севере Китая, Вэньхао прибыл в Нижний Новгород в сентябре 2024 года. Его цель — стать виртуозом игры на саксофоне, что и побудило его переехать в Россию.
Вэньхао признался, что впервые отмечает китайский Новый год вдали от родного дома.
Как рассказал Вэньхао, в обычное время китайцы встречают этот праздник в кругу семьи. Однако сейчас студенты из Китая могут отпраздновать его вместе с педагогами. В канун Нового года Вэньахао планирует собраться с преподавателями и однокурсниками на праздничный ужин и отметить его в неформальной обстановке.
Вместе с дедушкой Вэньхао украшал окна парными новогодними изречениями (чуньлянь) и бумажными узорами. Накануне торжества семья посещала кладбище, выражая почтение предкам, словно приглашая их присоединиться к празднованию.
Вэньхао также упомянул, что родители вручали ему традиционные красные конверты с деньгами (хунбао). Затем семья отправлялась в гости к другим родственникам, где и они получали подобные подарки.
Вэньхао подчеркнул, что в Китае Новый год редко отмечают вне семейного круга, так как это время предназначено для общения с любимыми. На второй день Нового года принято навещать родных, и это, по мнению студента, главное отличие от российских новогодних традиций.
Китайский новогодний стол заметно отличается от привычного россиянам. Традиции приготовления блюд в Поднебесной варьируются от региона к региону.
Как поделился Вэньахао, на столе были рыба, символизирующая изобилие, курица как олицетворение трудолюбия, тофу и всевозможные жареные угощения — обязательные элементы праздничной трапезы. Также в семье Вэньхао на стол всегда подавали пельмени.
Алкогольные напитки также являются неотъемлемой частью китайского новогоднего стола. Мужчины предпочитают байцзю, местный крепкий алкоголь, а женщины — красное вино. Вэньхао отметил, что в Китае новогодние праздники сопровождаются обильным употреблением спиртного, порой оно длится неделю, в кругу семьи и друзей.
Ранее китайский Новый год уже отметили концертом и ярмаркой в нижегородском вузе.