Китайцы рассказали о праздновании Нового года в Нижнем Новгороде

Студент из Китая поделился национальными традициями с нижегородцами.

Источник: Аргументы и факты

17 февраля Китай отпразднует наступление Нового года. Вэньхао Чжэн, студент Нижегородской консерватории, поделился подробностями о китайских новогодних традициях, подарках и праздничном меню, сообщили в NewsNN.

Уроженец провинции Шаньдун, расположенной на севере Китая, Вэньхао прибыл в Нижний Новгород в сентябре 2024 года. Его цель — стать виртуозом игры на саксофоне, что и побудило его переехать в Россию.

Вэньхао признался, что впервые отмечает китайский Новый год вдали от родного дома.

Как рассказал Вэньхао, в обычное время китайцы встречают этот праздник в кругу семьи. Однако сейчас студенты из Китая могут отпраздновать его вместе с педагогами. В канун Нового года Вэньахао планирует собраться с преподавателями и однокурсниками на праздничный ужин и отметить его в неформальной обстановке.

В детские годы, перед наступлением Нового года, Вэньхао непременно помогал своим родителям в уборке жилища, стремясь добиться идеальной чистоты. После этого они закупали продукты, включая мясо и овощи, так как магазины закрывались примерно на пять дней после праздника.

Вместе с дедушкой Вэньхао украшал окна парными новогодними изречениями (чуньлянь) и бумажными узорами. Накануне торжества семья посещала кладбище, выражая почтение предкам, словно приглашая их присоединиться к празднованию.

Вэньхао также упомянул, что родители вручали ему традиционные красные конверты с деньгами (хунбао). Затем семья отправлялась в гости к другим родственникам, где и они получали подобные подарки.

Вэньхао подчеркнул, что в Китае Новый год редко отмечают вне семейного круга, так как это время предназначено для общения с любимыми. На второй день Нового года принято навещать родных, и это, по мнению студента, главное отличие от российских новогодних традиций.

Китайский новогодний стол заметно отличается от привычного россиянам. Традиции приготовления блюд в Поднебесной варьируются от региона к региону.

Как поделился Вэньахао, на столе были рыба, символизирующая изобилие, курица как олицетворение трудолюбия, тофу и всевозможные жареные угощения — обязательные элементы праздничной трапезы. Также в семье Вэньхао на стол всегда подавали пельмени.

Алкогольные напитки также являются неотъемлемой частью китайского новогоднего стола. Мужчины предпочитают байцзю, местный крепкий алкоголь, а женщины — красное вино. Вэньхао отметил, что в Китае новогодние праздники сопровождаются обильным употреблением спиртного, порой оно длится неделю, в кругу семьи и друзей.

Ранее китайский Новый год уже отметили концертом и ярмаркой в нижегородском вузе.