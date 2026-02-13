Водителей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области предупредили о скрытой наледи

Водителей на М-4 «Дон» в Ростовской области предупредили о гололеде, дожде и скрытой наледи. Об этом сообщают в ГК «Автодор».
— В регионе сейчас дождь при низкой температуре. На дорогах образуется скрытый гололед — визуально его почти не видно, но покрытие становится крайне скользким. В таких условиях тормозной путь увеличивается в разы, — объяснили дорожники.
В компании рекомендуют водителям снижать скорость, даже если асфальт кажется чистым. Дистанцию до впереди идущего транспорта нужно увеличить минимум вдвое. Резкие движения рулем и экстренные торможения сейчас под запретом. Перед пешеходными переходами и поворотами замедляться нужно заранее.
Водителям напоминают: на колесах обязательно должны быть зимние шины, а фары и дворники машины нужно содержать в исправном состоянии.
