Осужденные к принудительным работам трудоустраиваются в омские предприятия

Учреждение по исполнению наказаний при исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области расширило сотрудничество с работодателями для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Программа направлена на социальную адаптацию граждан после отбытия наказания и снижение уровня рецидивной преступности в регионе.
Специалисты УФИЦ взаимодействуют с предприятиями различных форм собственности — от крупных промышленных комплексов до малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Предпочтение отдается работодателям, готовым предоставлять вакансии, соответствующие квалификации осужденных. Наибольший спрос наблюдается в строительной отрасли, сельском хозяйстве, производственном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве, где отмечается дефицит рабочей силы.
Каждому осужденному оказывается индивидуальная поддержка: проводится оценка профессиональных навыков и опыта, формируются рекомендации для работодателей, организуется подготовка к собеседованиям и помощь в оформлении документов. УФИЦ активно взаимодействует с Центром занятости населения, службами социальной защиты и общественными организациями для расширения спектра вакансий и организации профессионального обучения.
Трудоустройство осужденных осуществляется в рамках Федерального закона № 197-ФЗ «Об исполнении наказаний» и региональных программ реабилитации. Работа на легальных предприятиях способствует формированию трудовой дисциплины, ответственности и обеспечивает средства к существованию, что напрямую влияет на успешную реинтеграцию в общество.
