Осужденные к принудительным работам трудоустраиваются в омские предприятия

Учреждение по исполнению наказаний при исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области расширило сотрудничество с работодателями для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Программа направлена на социальную адаптацию граждан после отбытия наказания и снижение уровня рецидивной преступности в регионе.