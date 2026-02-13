Сальдо назвал Херсон русским городом

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев — РИА Новости. Херсон является русским городом, который обязательно будет восстановлен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Херсон — русский город, и все правобережье и дальше — это территория, созданная исторически нашими людьми. Поэтому она будет восстановлена, и она будет в составе России, как и левый берег», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.