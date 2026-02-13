Ричмонд
Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на ухудшение погоды

Московские аэропорты продолжают работу в условиях снегопада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Аэропорты московского авиаузла продолжают работу в условиях снегопада в столице, службы воздушных гаваней очищают полосы и перроны от снега, говорится в комментариях РИА Новости представителей «Домодедово» и «Жуковского» и пресс-релизах «Шереметьево» и «Внуково».

Ранее Росавиация сообщала, что ухудшение погоды в четверг и пятницу может отразиться на работе аэропортов столичного региона.

«Аэропорт “Домодедово” работает в штатном режиме… В настоящее время на перроне и привокзальной площади задействовано 63 единицы техники. Усилены смены бригад ручной уборки снежного покрова и точечной очистки труднодоступных мест. В том числе 17 человек занимаются ручной уборкой снега», — сообщили в аэропорту.

В «Жуковском» также подтвердили штатную работу аэропорта и сообщили о вывозе снега с территории аэродрома.

«Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт “Шереметьево” продолжает работать в штатном режиме и стабильно обеспечивает рейсы на вылет и прилет… Осуществляется регулярная очистка взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей от снега и наледи», — говорится в пресс-релизе авиагавани.

«Службы “Внуково” также работают с привлечением необходимого количества персонала — задействовано 75 сотрудников и 68 единиц техники. За последние сутки из аэропорта вывезли около 16 тонн снега, обстановка в терминалах спокойная», — сообщили там.