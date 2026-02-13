Улицы Ростова обрабатывают противогололедными материалами

Скользкие улицы в Ростове-на-Дону акивно обрабатывают противогололедными материалами, сообщил утром 13 февраля глава города Александр Скрябин.
— Коммунальные службы проводят обработку улично-дорожной сети и общественных пространств. Сегодня в день планируется привлечение 106 единиц техники и 423 дворников территорий. Также подключены дворники УК, ТСЖ, ЖСК, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Также глава донской столицы обратился к организациям, предприятиям торговли и бизнес-сообществу с просьбой по возможности обезопасить участки около своих зданий. Такая же просьба была обращена и жителям частного сектора.
— Уважаемые ростовчане, будьте предельно осторожны. По возможности оставайтесь дома. В экстренных ситуациях обращайтесь в службу «112», — добавил Александр Скрябин.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.