Контент продвигали через геймерские стримы: в Уфе накрыли подпольную порностудию

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД Башкирии и Росгвардия ликвидировали бизнес по производству и распространению порнографии. Он был организован в популярном мессенджере, где действовали два «лайф»-канала, рекламировавшие платный приватный канал с запрещенным контентом.