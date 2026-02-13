Контент продвигали через геймерские стримы: в Уфе накрыли подпольную порностудию

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД Башкирии и Росгвардия ликвидировали бизнес по производству и распространению порнографии. Он был организован в популярном мессенджере, где действовали два «лайф»-канала, рекламировавшие платный приватный канал с запрещенным контентом.
По данным республиканского МВД, ключевой фигурой в съемках стала 19-летняя жительница Уфы. Деньги поступали через подписку, оформленную на ее банковскую карту, а также через специализированные платежные сервисы.
Организатором схемы оказался 42-летний ранее судимый уфимец. Он разрабатывал стратегию развития закрытых каналов, управлял рекламной кампанией и занимался «продюсированием» девушки: вел ее как стримера на игровых площадках, чтобы наращивать аудиторию и переводить зрителей на платный контент.
Роль администратора и маркетолога выполняла 21-летняя уфимка: она размещала рекламные посты и перенаправляла пользователей в закрытый канал.
Назначенная искусствоведческая экспертиза подтвердила, что изъятые фото- и видеоматериалы относятся к порнографическим. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные с использованием интернета».
Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде, а организатор арестован.
— В ходе обысков у подозреваемых были изъяты вещественные доказательства: компьютерная техника, сотовые телефоны, жесткие диски, а также предметы, использовавшиеся при создании контента. Расследование уголовного дела продолжается, — заявили в МВД.
