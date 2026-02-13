Ричмонд
Открытие переправы на Ольхон перенесли на 17 февраля

Зимник должен был заработать еще 12 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ледовую переправу на остров Ольхон так не открыли 13 февраля 2026 — как и накануне. Зимник должен заработать 17 февраля. Об этом КП-Иркутск сообщили в Дирекции автодорог.

— Специалисты проверили толщину льда и состояние проезжей части и пришли к выводу, что для обеспечения безопасного проезда необходимо провести дополнительные работы по устранению неровностей покрытия, — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем ледовая обстановка на Байкале только ухудшается. По данным МЧС, свою роль сыграли потепление, сильный ветер и землетрясения.

— В Листвянке вдоль берега — наломы льда, а в сотне метров от суши проходит становая трещина. В Ольхонском районе — мощные нажимы и динамические трещины от мыса Улан-Хада до Кобыльей головы, а также в сторону острова Огой и мыса Уюга. В районе Куяды вода вышла прямо на поверхность, — уточнили в МЧС.

Спасатели предупреждают, что выезд на лед вне официальных переправ смертельно опасен. С начала года на Байкале уже произошло две трагедии, унесшие жизни четырех человек. 26 января в заливе Бирхин утонули двое рыбаков на УАЗе.

9 февраля в заливе Усть-Анга автомобиль с четырьмя пассажирами ушел под лед на глубине более 700 метров. Спаслись только двое мужчин, еще двое остались в машине и погибли. В обоих случаях люди нарушили запрет и выехали на лед вне переправы.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что художница спасла спаниеля, застрявшего на другой стороне трещины во льду Байкала. Подробности здесь.