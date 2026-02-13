Открытие переправы на Ольхон перенесли на 17 февраля

— В Листвянке вдоль берега — наломы льда, а в сотне метров от суши проходит становая трещина. В Ольхонском районе — мощные нажимы и динамические трещины от мыса Улан-Хада до Кобыльей головы, а также в сторону острова Огой и мыса Уюга. В районе Куяды вода вышла прямо на поверхность, — уточнили в МЧС.