Омский «Авангард» завершит испытание Дальним Востоком в матче с «Амуром»

Омские хоккеисты 13 февраля сыграют в Хабаровске матч чемпионата КХЛ против «Амура». Эта игра станет заключительной в их выезде на Дальний Восток.
Начало встречи в 15:00 по Омску. Встречу покажут на ТВ KHL Prime и «12-й канал».
Всего в чемпионатах СССР, МХЛ, России и КХЛ команды друг с другом играли 154 раза. У «ястребов» в них 97 побед, в то время как 48 их у «Амура». А в девяти играх была ничья. Соотношение забитых и пропущенных голов 500:359.
Выделим игры в КХЛ: там уже 64 матча. У «Авангарда» 48 побед, у «Амура» их было 16. Соотношений шайб 187:103.
Гости сейчас находятся на втором месте в сводной таблице КХЛ и уже гарантировали себе место в плей-офф. Хозяева тем временем на 18-м месте, шансы на попадание в матчи Кубка Гагарина у них еще есть, но они очень малы.
В составе у «ястребов» не сможет сыграть защитник Артем Блажиевский, он получил травму в игре с «Адмиралом» до того.
У букмекеров расклад на эту игру следующий: победа омичей в основное время оценена с коэффициентом в 1,61, такая же победа хабаровчан в 4,74. Ничья в основное время это коэффициент 4,64. На победу «ястребов» в любом раскладе коэффициент в 3,20, на такой же успех «тигров» он составляет 1,35.
