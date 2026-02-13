Омский «Авангард» завершит испытание Дальним Востоком в матче с «Амуром»

У букмекеров расклад на эту игру следующий: победа омичей в основное время оценена с коэффициентом в 1,61, такая же победа хабаровчан в 4,74. Ничья в основное время это коэффициент 4,64. На победу «ястребов» в любом раскладе коэффициент в 3,20, на такой же успех «тигров» он составляет 1,35.