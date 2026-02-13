Разработан метод управления иммунными клетками внутри опухоли с помощью лазера

Как отмечают ученые, в развитии и выживании опухолей важную роль играют не только особенности в жизнедеятельности и структуре генома самих раковых клеток, но и то, как они взаимодействуют с окружающими их тканями. В частности, многие формы опухолей способны «перепрограммировать» иммунные клетки-макрофаги, заставляя их защищать новообразование, а не атаковать его.