Разработан метод управления иммунными клетками внутри опухоли с помощью лазера

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый метод фототермической иммунотерапии рака, который позволяет управлять иммунным ответом внутри самой опухоли при помощи вспышек лазера и микроконтейнеров с лекарством. Это позволяет минимизировать воздействие терапии на здоровые ткани, сообщила ТАСС пресс-служба Университета ИТМО.
«Мы показали, что можем дистанционно управлять высвобождением препарата и контролировать момент его воздействия. После инъекции лекарство остается неактивным до того момента, когда мы направим на нужный участок лазер. За счет такого точечного контроля мы минимизируем побочные эффекты и избегаем нежелательного воздействия на здоровые ткани», — пояснила младший научный сотрудник ИТМО Лидия Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, в развитии и выживании опухолей важную роль играют не только особенности в жизнедеятельности и структуре генома самих раковых клеток, но и то, как они взаимодействуют с окружающими их тканями. В частности, многие формы опухолей способны «перепрограммировать» иммунные клетки-макрофаги, заставляя их защищать новообразование, а не атаковать его.
Проведенные в прошлом опыты показали, что данные тельца можно заставить переключиться во враждебный опухоли режим, если активировать в них молекулы белка STING, отвечающего за выработку белков-интерферонов, которые подавляют размножение многих вирусов, грибков и других патогенов. Это можно сделать при помощи различных коротких цепочек нуклеотидов, «букв» ДНК, однако их прямое введение в организм вызывает сильнейшие побочные эффекты.
Российские ученые решили эту проблему, создав микроконтейнеры для упаковки подобных стимуляторов иммунитета, состоящие из полимерной оболочки толщиной в несколько микрон или долей микрона, а также встроенных в нее золотых наностержней. Эти стержни поглощают инфракрасное лазерное излучение, что нагревает и разрушает окружающие их прослойки полимера и высвобождает содержимое капсулы.
Работу этих частиц исследователи проверили в опытах на культурах макрофагов и мышах, в чье тело была имплантирована меланома. Последующие наблюдения показали, что лазерная терапия «перепрограммировала» около 85−88% клеток в культуре и около 28% макрофагов в меланоме, что говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки данной избирательной терапии от рака, подытожили специалисты.