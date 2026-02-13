В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В Московский зоопарк, подведомственный столичному департаменту культуры, в рамках работы отдела спасения прибыли три розовых пеликана и белоголовый сип. Это дикие птицы, которые получили травмы в естественной среде обитания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что молодая особь белоголового сипа, пол которой еще неизвестен, уже прошла обязательный карантин и поселилась на экспозиции «Скала хищных птиц» на старой территории, где живут ее сородичи, а также черные грифы. Пеликаны пока находятся под наблюдением врачей — им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон «Птицы и бабочки».
«Работа по спасению и реабилитации диких животных — одна из ключевых миссий современного зоопарка. Каждое такое животное — это уникальная история и большая ответственность для наших специалистов. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим птицам восстановиться. Прибывшие виды очень интересны. Розовые пеликаны — моногамные и социальные птицы, чья жизнь тесно связана с водой. А новоприбывший сип — это настоящий санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.