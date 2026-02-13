В Московский зоопарк привезли трех спасенных розовых пеликанов

«Работа по спасению и реабилитации диких животных — одна из ключевых миссий современного зоопарка. Каждое такое животное — это уникальная история и большая ответственность для наших специалистов. Мы делаем все возможное, чтобы помочь этим птицам восстановиться. Прибывшие виды очень интересны. Розовые пеликаны — моногамные и социальные птицы, чья жизнь тесно связана с водой. А новоприбывший сип — это настоящий санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах», — прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.