Более 13,7 тыс. собак официально зарегистрированы в квартирах минчан

Столичное ЖКХ напомнило, что для выгула собак в городе оборудованы 57 площадок. Дополнении к ним есть еще 64 «специально отведенных места». Часть площадок и мест обслуживает ЖКХ, часть — районные организации системы «Зеленстроя».
Площадки для выгула огорожены, также там есть различные снаряды для тренировки питомцев.
Места для выгула не огораживают. Чаще всего это озеленённые территории на окраинах жилых кварталов.
«Коммунальные службы следят за санитарным и техническим состоянием территорий. Но важная часть заботы — за самими владельцами», — подчеркнули в ЖКХ.
Коммунальщики напомнили, что хозяева должны убирать за своими питомцами, поддерживать чистоту и порядок. По желанию можно участвовать в обновлении площадок во время субботников (ремонт, покраска).